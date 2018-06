WM-Serie, Teil 31: Lionel und die schwachen Männer

In der Vorbereitung auf die WM war Messi fast zehn Tage in Argentinien. Am 20. Mai bestritt er mit Barcelona das letzte Meisterschaftsspiel, zwei Tage danach war er schon in Eziza am Rande von Buenos Aires, wo nicht nur der Flughafen liegt, sondern auch das Trainingszentrum des Verbandes. Messi trat am 30. Mai in Buenos Aires in einem Testspiel gegen Haiti an, am Tag danach wurde die Mannschaft von Präsident Mauricio Macri verabschiedet.

Und brach auf von Buenos Aires nach Barcelona, wo sich die Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände des FC Barcelona, der „Ciutat Esportiva Joan Gamper“, auf die WM vorbereitet hat – für das große Ziel, den ersten WM-Titel für Argentinien seit 1986. Seit 1993 hat Argentinien keine Trophäe mehr gewonnen. Für die Generation um Messi (30), Mascherano (34), Higuaín (30), Otamendi (30), Di Maria (30) und Agüero (30) ist es mehr oder weniger die letzte Chance auf Weltruhm.