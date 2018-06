WM-Serie, Teil 30: Phantomtor bescherte Panama einen Feiertag

Die meisten Nationalspieler kicken in ihrem Heimatland, dazu kommen Legionäre aus den USA, Kolumbien und Argentinien. In der Abwehr stehen mit Fidel Escobar und Manuel Murillo zwei Teamkollegen von Daniel Royer bei den New York Red Bulls im Aufgebot, Román Torres gewann 2016 mit Andreas Ivanschitz und den Seattle Sounders die amerikanische Meisterschaft. Bauen kann Panama vor allem auf seine Erfahrung. Im Kader sind gleich sechs Spieler mit mehr als 100 Länderspielen, fast die Hälfte ist über 30 Jahre alt. Damit hat Panama das älteste Team bei der WM.

Die schwachen Testspielergebnisse (u.a. 0:6 gegen die Schweiz) lassen panamaische Überraschungen bei der WM eher unwahrscheinlich erscheinen. In einem Land, in dem Fußball vor kurzem noch auf Baseballplätzen gespielt wurde, sind die Erwartungen aber ohnehin gering. Und vielleicht bescheren die Canaleros ihrem Land in Russland ja doch den ein oder anderen Feiertag mehr.

MARKUS PONWEISER