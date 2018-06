WM, Tag 3: Island überrascht Argentinien - alle Tore

Zum anderen aber auch, weil Messi selbst nicht in Hochform agierte. Der beste Beweis: Die Chance auf das Siegtor ließ der Barcelona-Superstar kläglich aus, sein Elfmeter war für den isländischen Torhüter Hannes Thor Halldorsson eine bessere Fangübung. Weil die Argentinier die Führung durch Sergio Aguero nicht lange verteidigen konnten, steht am Ende des Tages ein für den Titelkandidaten enttäuschendes, für den WM-Neuling aus dem hohen Norden hingegen historisches Ergebnis zu Buche.

Dänemark überrascht

So richtig hatte Dänemark in Gruppe C wohl niemand auf der Rechnung - auch nicht Auftaktgegner Peru. Die Südamerikaner starteten voller Selbstvertrauen und Angriffslust in die Partie und überrannten die dänische Defensive in der ersten Viertelstunde regelrecht. Allein ein Treffer wollte den Peruanern nicht gelingen. Selbst ein Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte - gegeben erst nach einer Intervention durch den Videoschiedsrichter - brachte keinen Torerfolg, weil Christian Cueva den Ball hoch hinauf in die Tribüne beförderte.