WM-Rückblick, Tag 1: Russland feiert den perfekten Start

Für den Aufreger der Eröffnung sorgte Robbie Williams. Der britische Popstar streckte während der Zugabe bei der Liedzeile "I did this for free" ("Ich habe dies umsonst gemacht") demonstrativ den Mittelfinger seiner linken Hand in die Kamera. Es blieb zunächst unklar, welche Botschaft der Musiker damit an wen übermitteln wollte. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, der britische Künstler könne damit auf Kritik aus der Heimat an seinem Auftritt in Russland reagiert haben.

Russlands Gala-Auftakt

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier durfte dann auch die Sbornaja glänzen - und sie tat es, wenngleich auch gegen einen Gegner, der selbst in der eher schwachen Gruppe A wohl kein Maßstab sein wird. Saudi-Arabien wirkte von Beginn an verunsichert und in der Defensive bisweilen geradezu orientierungslos - kein Wunder also, dass Juri Gasinski die Gastgeber nach nur zwölf Minuten per Kopf in Führung brachte.

Es folgte ein Rückschlag: Mittelfeldregisseur Alan Dsagojew musste verletzt nach nicht einmal einer halben Stunde vom Feld - aber sein Ersatzmann machte das Fehlen vergessen. Denis Tscheryschew traf kurz vor der Pause zum 2:0, in der Nachspielzeit legte er zudem das 4:0 nach.

Zwischenzeitlich hatte der ebenfalls eingewechselte Artem Dsjuba das 3:0 erzielt, den Schlusspunkt setzte Alexander Golowin mit einem zauberhaften Freistoß, mit dem er seinen überragenden Auftritt gebührend krönte. So war denn auch verdient, dass Trainer Stanislaw Tschertschessow während der Pressekonferenz einen Anruf von Präsident Putin erhielt, der ihm zum gelungenen Auftakt gratulierte.