WM-Finale: Die Neuauflage einer Helden-Sage

Vor 20 Jahren wurde Frankreich das erste und bisher einzige Mal Weltmeister. Vor 20 Jahren, bei der WM in Frankreich, feierte das junge Kroatien mit dem Einzug ins Semifinale den ersten großen Erfolg in der Fußballgeschichte – es war bis zur WM in Russland auch der größte Erfolg. Es war am 8. Juli 1998 als die beiden Mannschaften im Semifinale spielten. Das Gros der Spieler, die am Sonntag im Finale gegeneinander antreten, lief damals als Kleinkind mit dem Leiberl der Helden auf dem Spielplatz herum. Und Kylian Mbappe war damals noch gar nicht auf der Welt.