WM-Experten: Hauptdarsteller auf der Nebenbühne

Diego Maradona ist in seiner Sendung „De La Mano del Diez“ des internationalen TV-Senders Telesur am Wort. „Wenn sie so spielen, kann Trainer Sampaoli nicht nach Argentinien zurückkehren“, sagte die Fußball-Ikone des Landes. Maradona monierte die taktische Ausrichtung der Mannschaft beim 1:1 in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Island. „Es ist eine Schande, dass wir keine Spielweise parat haben.“

Maradona hat selbst schon die argentinische Mannschaft bei einer WM trainiert: Er schied 2010 mit dem Team im Viertelfinale nach einem 0:4 gegen Deutschland aus. Jetzt rechnet er eher damit, dass die Mannschaft bereits nach der Vorrunde abreisen muss.

Die britische BBC leistet sich Alan Shearer, Frank Lampard, Rio Ferdinand und Phil Neville als Analytiker. Und sie fliegt dazu noch tageweise Studiogäste ein, etwa Jürgen Klinsmann oder Didier Drogba.

In Frankreich setzt beIN SPORTS auf prominente Namen wie Arsène Wenger oder Jean-Pierre Papin.

Namhaftester Neuzugang beim ORF ist Marcel Koller. Für den Schweizer ist es der erste Job nach seinem Ende als österreichischer Teamchef.