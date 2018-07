Vor dem Achtelfinale gegen Japan: United Colours of Belgium

Auf der Kommandobrücke steht jetzt ein Spanier. Roberto Martínez hat Marc Wilmots nach der EM abgelöst, denn die Belgier erhoffen sich mehr als nur ein weiteres Viertelfinale und trauen ihm in taktischer Hinsicht viel mehr zu als dem ehemaligen „Schalke-Kampfschwein“ Wilmots.

Aber warum ist der Star von AS Roma, jetzt Inter Mailand, Radja Nainggolan nicht mal im Kader? Man munkelt, dass Martínez in allen Belangen ein Perfektionist sei und diese Perfektion verlange er von seinen Spielern nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Der bei den Fans beliebte „The Ninja“ Nainggolan ist aber ein Junge vom „linker oever“ aus Antwerpen. Dort, am linken Ufer der Schelde, herrschten immer schon eigene Gesetze. „The Ninja“ stand immer auch für Party, Rauchen und einen verrückteren Lebensstil. So ein Flummi könnte für die Mannschaft einen Unruheherd bedeuten. Vor allem dann, wenn er zu oft auf der Bank sitzt. Bei den Roten Teufeln gibt es sonst keine Probleme. Kein Wunder, wenn man seit 24 Spielen keine Niederlage erleiden musste. Und die Spieler mit marokkanischer, kongolesischer, malischer, kosovarischer oder spanischer Origine widerspiegeln präzise das multikulturelle Leben Belgiens. Heute im Achtelfinale gegen Japan (20 Uhr, ORFeins, ZDF, KURIER.at-Liveticker) ist man plötzlich mehr als nur Geheimfavorit. Eine ungewohnte Situation.

Aber was machen jetzt die Fans? Welche Schlachtgesänge können sie gemeinsam anstimmen. Flämisch und Französisch durcheinander? Nein: zusammen auf ... Englisch! Das höhere Ziel vereint sie, und der Sport beweist seine integrative Kraft: „People have to know! – Who we are! – Where we come from! – So we tell them: We are from Belgium – mighty mighty Belgium.“ Der Beweis? Suchen Sie auf youtube unter: Belgium Fans Red Together.