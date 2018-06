Uruguay müht sich gegen Saudi-Arabien zum Achtelfinal-Einzug

Mit Minimalfußball und dank einem Tor von Goalgetter Luis Suarez (23.) hat sich Uruguay am Mittwoch den vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale der WM gesichert. Beim 1:0 (1:0) über den krassen Außenseiter Saudi-Arabien beschränkte sich der Weltmeister von 1930 und 1950 in Rostow auf das Notwendigste und hat dank des zweiten Siegs im zweiten Spiel der Gruppe A das Minimalziel erreicht.

Uruguay marschierte damit Hand in Hand mit den Russen in die K.o.-Phase. Der Gastgeber hatte seinen zweiten Sieg bereits am Dienstag gegen Ägypten gefeiert. Im abschließenden Spiel am Montag geht es im direkten Duell der beiden Teams um den Gruppensieg, Russland reicht dafür ein Remis. Für Saudi-Arabien kam nach der zweiten Niederlage hingegen wie für Ägypten das Aus.