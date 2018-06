Toni Kroos: Deutschlands lautloser Dirigent

Toni Kroos ist nicht der Typ, der sich von seinen Emotionen mitreißen und treiben lässt. „Es ist definitiv nicht so, dass wir der absolute Favorit sind, der nach Russland fährt. Das war vorher Quatsch, das ist jetzt Quatsch. Aber jetzt sehen es vielleicht ein paar mehr so“, erklärte er.

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag gegen Mexiko in das Turnier startet, wird womöglich mancher an seine Worte denken. Der 28-Jährige hat zum vierten Mal die Champions League gewonnen, was vor ihm noch keinem Deutschen gelungen ist. Mehr noch: Kroos ist so etwas wie die Versicherung für die deutsche Nationalmannschaft – während bei allen anderen die Unsicherheit zumindest ein bisschen mitspielt.