"Tauben-Killer" Pavard ist Frankreichs großer Gewinner

Die L'Equipe hat ihn auf der Titelseite zusammen mit Kylian Mbappe schon zum neuen Helden gekürt und widmete Benjamin Pavard gleich drei komplette Seiten. Der Stuttgart-Legionär selbst wähnt sich in diesen Tagen wie in einem "Traum". Als Ergänzungsspieler gerade so für die WM in Russland nominiert worden, gehört er bisher zu den großen Gewinnern bei Mitfavorit Frankreich.

Stammspieler, ein Tor der Extraklasse beim 4:3 gegen Argentinien - es könnte für Pavard in Russland kaum besser laufen. Wäre da nicht diese eine Sache. Sein Spitzname "Jeff Tuche" gefällt dem 22-Jährigen so gar nicht. "Am Anfang war es ja noch lustig, aber ...", sagte der rechte Außenverteidiger. Teamkollege Adil Rami, besser bekannt als Freund von Baywatch-Blondine Pamela Anderson, hatte ihm den Namen in Anlehnung an die von Jean-Paul Rouve gespielte Filmfigur mit dem ausgeprägten Lockenkopf aus der Komödie "Les Tuche" verpasst.