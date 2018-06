Stimmungsmacher: In Englands Nationalteam rennt der Schmäh

Ein Museumsbesuch in der berühmten Eremitage von St. Petersburg, Bowling- und Darts-Turniere sowie ein Wettrennen auf aufblasbaren Einhörnern im Schwimmbad – in der Woche vor Englands zweitem WM-Gruppenspiel gegen Panama (14 Uhr/KURIER.at-Liveticker) sah es beinahe so aus, als sei das Team im Urlaub. Vor allem Mittelfeldspieler Jesse Lingard, der als Spaßvogel im Team gilt, veröffentlichte zahlreiche Gute-Laune-Fotos auf Twitter und Instagram. Die Three Lions haben also Spaß in Russland.

Bei den Engländern wird der gute Teamgeist betont – immer und überall. „Wir haben eine enge Bindung auch abseits des Platzes, das ist schön“, sagt Kapitän Harry Kane. Das war bei englischen Teams nicht immer so.

Die Spieler der rivalisierenden Premier-League-Topklubs sollen einst sogar an getrennten Tischen gesessen sein. Unter Trainer Gareth Southgate ist so etwas undenkbar: Er hat aus dem Team einen verschworenen Haufen gemacht. Das beste Beispiel dafür sind Lingard und Raheem Sterling.

Zwischen den Spielern der Erzrivalen Manchester United und Manchester City hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. In sozialen Medien scherzen die beiden regelmäßig mit- und übereinander – sehr zur Unterhaltung der Fans.

Während der quirlige Lingard gegen die Mittelamerikaner wohl wieder von Beginn an spielen wird, könnte Sterling in Nischni Nowgorod zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dieses Geheimnis lüftete Steve Holland unabsichtlich: Gareth Southgates Co-Trainer wurde beim Training mit einem Zettel gesehen, auf dem Reporter die Startelf für das Spiel am Sonntag erkannt haben wollen. Demnach würde Marcus Rashford den Platz des beim 2:1 gegen Tunesien etwas glücklosen Sterling einnehmen. Für Dele Alli, dessen Einsatz wegen einer Hüftverletzung fraglich ist, könnte Ruben Loftus-Cheek in die Startelf rücken.