Souveräner 2:0-Erfolg von Kroatien gegen Nigeria

Kroatien hat sich bei der Fußball-WM in Russland im Kampf um den Achtelfinal-Einzug in eine gute Position gebracht. Die Kroaten besiegten Nigeria am Samstagabend in ihrem Auftaktspiel mit 2:0 (1:0) und setzten sich in Gruppe D an die Tabellenspitze. Favorit Argentinien war zuvor nicht über ein 1:1 gegen WM-Debütant Island hinausgekommen.

Die Kroaten gingen vor 31.000 Zuschauern in Kaliningrad durch ein Eigentor von Oghenekaro Etebo (32.) in Führung. Für die Entscheidung sorgte Kapitän Luka Modric per Elfmeter (71.). Im Schlager der Gruppe bekommt es der WM-Dritte von 1998 am Donnerstag mit Argentinien zu tun, die Nigerianer treffen am Freitag auf Island.