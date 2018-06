Russland: Hier finden die WM-Spiele statt

Nischni-Nowgorod-Stadion (Kapazität: 45.000)

Am Zusammenfluss von Wolga und Oka ganz in der Nähe der Alexander-Newski-Kathedrale mitten in der fünftgrößten Stadt Russlands wurde der futuristische Neubau errichtet, der Wasser und Wind symbolisieren soll. Einen Topklub für die Nutzung nach der WM gibt es in Nischni Nowgorod allerdings nicht. Der FC Olympiets spielt nur in der zweiten russischen Liga.