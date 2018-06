Revanche für 2014: Brasilien fährt verwandelt nach Russland

Im Stadion von Mineirão, Schauplatz des 1:7 gegen Deutschland bei der Heim-WM vor vier Jahren, kam es vor kurzem zu einer Art Vergangenheitsbewältigung: Das Tornetz, in das Deutschland in der ersten Halbzeit fünf Treffer gelegt hatte, wurde in 8150 Stücke zerteilt. Jedes ist zum an das Ergebnis angelehnten Preis von 71 Euro zu kaufen. Ziel der Aktion ist es, 500.000 Euro für wohltätige Zwecke zu sammeln – und die bösen Erinnerungen von damals in etwas Positives umzuwandeln.

Umwandlung ist generell ein Zauberwort, dem sich der brasilianische Fußball nach dem Debakel verschrieben hat. Nur fünf Spieler, die vor vier Jahren im WM-Kader standen, sind auch in Russland mit von der Partie. Noch wichtiger war aber vielleicht der Wechsel auf dem Trainerposten. Der Teamchef Adenor Leonardo Bachi, genannt Tite, ist seit 2016 im Amt und hat aus dem taktisch oft undisziplinierten brasilianischen Team eine kompakte Einheit geformt.