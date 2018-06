Nach deutschem Sieg: Lineker passte legendären Spruch an

Englands Ex-Stürmer Gary Lineker hat sein berühmtes Zitat nach dem Last-Minute-Triumph von Deutschland über Schweden abgewandelt. "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball hinterher und Deutschland muss einen Mann vom Platz schicken. Also rennen 21 Männer für 13 Minuten dem Ball hinterher und am Ende gewinnen irgendwie verdammt nochmal die Deutschen", twitterte er.

Kurz zuvor hatte die DFB-Elf in Sotschi mit einem 2:1-Sieg die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der WM gewahrt. Den Siegtreffer erzielte Toni Kroos mit einem Freistoß in der 5. Minuten der Nachspielzeit. Jerome Boateng sah in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte (82.).