Mexikaner feiern vor Südkorea-Botschaft: "Wir sind alle Koreaner"

Stolze Koreaner

Südkorea reichte auch das Husarenstück gegen den Weltmeister nicht zum Aufstieg. Die Asiaten traten dennoch mit Stolz die Heimreise an. "Es ist ein großer Sieg für uns", betonte Topstar Son Heung-min. "Natürlich ist es enttäuschend, weil wir ausgeschieden sind. Aber wir können stolz sein. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste WM."

Bis dahin müsste Südkoreas Nationalheld in der Heimat zwei Jahre Militärdienst absolviert haben - in einem Land, das sich formell immer noch in Kriegszustand mit dem Nachbarn Nordkorea befindet. Ob der 25-Jährige vom englischen Topklub Tottenham tatsächlich einrücken muss, ist Gegenstand wilder Spekulationen. Für Son könnte es - wie für die WM-Vierten von 2002 - eine Ausnahmeregelung geben.

Teamchef Shin Tae-yong blickt positiv in die Zukunft. "Wir haben Deutschland geschlagen, die Nummer eins der Welt. Das gibt uns Hoffnung", erklärte der 49-Jährige. "Sie sind der amtierende Weltmeister. Sie haben sicher gedacht, dass sie uns leicht schlagen können." Am Ende jubelten in Kasan aber die Südkoreaner in der Nachspielzeit zweimal ausgelassen. Es waren ihre ersten drei Punkte im Turnier.

Die koreanischen Spieler erfuhren zudem erst nach Schlusspfiff vom Ausgang des Parallelspiels, der ihr Aus bedeutete. Viele gingen in Tränen auf. "Ich denke, wir werden diese Erfahrung als Grundlage für Verbesserungen in der Zukunft nutzen können", meinte Shin. Seine Akteure durften sich mit dem Wissen trösten, vielen Landsleuten einen unvergesslichen Tag beschert zu haben - nicht nur jenen in Mexiko.