Lionel Messi, das apathische Geburtstagskind

Hartnäckig halten sich Spekulationen, dass nun auch noch der Tormann ausgetauscht werden soll. Nicht so verwunderlich nach dem groben Patzer des 36 Jahre alten WM-Debütanten Wilfredo Caballero gegen Kroatien. Allerdings, wer sind die Alternativen für den Ersatzkeeper von Chelsea? Die eine heißt Franco Armani, spielt bei River Plate in Buenos Aires, ist 31 Jahre alt – und hat auch noch nie bei einer WM gespielt. Länderspiele: null. Die andere: Nahuel Guzmán. 32 Jahre alt, nachnominiert für den verletzten Stammtorwart Sergio Romero. Sechs Länderspiele, keine WM-Erfahrung.

Wieder könnte es einen Wechsel auf einer Schlüsselposition geben. Wohl wieder weitere Veränderungen in der Startelf. Womöglich noch einmal ein anderes System. Selbst vor acht Jahren beim Viertelfinal-Aus in Südafrika unter Diego Maradona, dem wohl kaum jemand große taktische Trainer-Finesse unterstellen würde, wirkte die argentinische Mannschaft nicht so planlos wie in diesen Tagen, die die letzten von Messi im himmelblau-weißen Dress sein könnten.

Er selbst bleibt dabei Abbild der Hoffnungslosigkeit. Noch kein Tor, ein verschossener Elfmeter beim 1:1 gegen Island, eine miserable Leistung beim 0:3 gegen Kroatien. Und so, wie Messi am Donnerstagabend vom Platz in Nischni Nowgorod schlich, so betrat er am Samstag den Rasen in Bronnizy.