Kuriose WM-Wette zwischen Ibrahimovic und Beckham

"Wenn England gewinnt, lade ich dich zum Abendessen ein, wo immer auf der Welt du möchtest", schlug Ibrahimovic Beckham auf Instagram vor. "Aber wenn Schweden gewinnt, kaufst du mir bei Ikea, was immer ich möchte, OK?"

Beckham ließ sich nicht lumpen. "Wenn Schweden gewinnt, fahre ich mit dir persönlich zu Ikea und kaufe dir, was immer du für dein neues Anwesen in Los Angeles brauchst", antwortete der Engländer. "Aber wenn England gewinnt, möchte ich, dass du dir mit mir in einem England-Trikot ein England-Spiel im Wembley-Stadion ansiehst und in der Pause eine Portion Fish & Chips genießt."