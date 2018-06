Japan und der Senegal trennen sich 2:2-Unentschieden

Japan und der Senegal haben im direkten Duell der beiden Sieger des ersten Spieltags in Gruppe H bei der Fußball-WM in Russland eine Vorentscheidung im Kampf um das Achtelfinale verpasst. Die beiden Überraschungsteams trennten sich am Sonntag in Jekaterinburg 2:2. Japans Tore erzielten Takashi Inui (34.) und Keisuke Honda (78.). Auf der anderen Seite trafen Sadio Mane (11.) und Moussa Wague (71.).

Während die Japaner im Vergleich zum ersten Gruppenspiel mit der gleichen Startelf in die Partie gingen, rückte beim Senegal Badou Ndiaye im Mittelfeld für seinen Stoke-City-Vereinskollegen Mame Diouf in die Mannschaft. Mit diesem Tausch wählte Trainer Aliou Cisse eine defensivere Variante als noch zuletzt gegen Polen.