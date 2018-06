Hinter den WM-Kulissen: Ein Traum, auf Sand gebaut

Natürlich wäre es einfacher und auch bequemer, sich nur dem sportlichen Geschehen zu widmen, doch wie schon bei den olympischen Winterspielen 2014 lohnt sich auch bei der Fußball-WM in Russland ein genauerer Blick auf die Hintergründe.

Wie schon für die Spiele in Sotschi hatte die russische Regierung auch für die Fußball-WM riesige Infrastrukturprojekte angestoßen, die jedoch entweder redimensioniert werden mussten oder noch nicht fertig sind. War es in Sotschi die schwierige Beschaffenheit des Untergrundes an den Berghängen, die etwa dafür sorgte, dass die zweigleisig geplante Bahnstrecke hinauf nach Krasnaja Poljana nur einspurig gebaut wurde, sind nun wegen ungenügender Planung und komplizierter Finanzierung die neue Autobahn von Moskau nach St. Petersburg und auch die Schnellbahnstrecke von Moskau nach Kasan Fiktion bzw. nicht fertig.

Und auch die prachtvollen Stadien geben jede Menge Stoff zum Nachdenken: Seien es miserable Bedingungen für die Bauarbeiter, seien es Verzögerungen, sei es die omnipräsente Korruption, seien es sture Verantwortliche, die sich nichts sagen lassen wollen – alles wie gehabt.