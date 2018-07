Man stelle sich vor, ORF-Experte Herbert Prohaska jubelt im WM-Studio: „Unsere Helden haben keine Hoden, sondern Straußeneier.“ Österreichs Bundespräsident sitzt im Stadion in Sotschi neben dem FIFA-Präsidenten und dem russischen Ministerpräsidenten, im rot-weiß-roten Fanleiberl. Das ganze Land ist eine einzige Public-Viewing-Zone mit anschließendem Feuerwerk. Selbst im Seniorenheim in Kaiserebersdorf springen die Bewohner bei jedem Tor auf. Und in allen Nachrichtensendungen wird live aus jenem Floridsdorfer Gemeindebau berichtet, in dem Marko Arnautovic aufgewachsen ist.