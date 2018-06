Gruppe B: Verlieren verboten für Spanien und Portugal

Der Iran hat es heute in Saransk in der eigenen Hand: Ein Sieg gegen Portugal und der Fußballzwerg stünde zum ersten Mal im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft. Eine Niederlage für Portugal würde wiederum bedeuten, dass Ronaldo & Co. bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten müssen. Es sei denn, Spanien verliert gegen Marokko mit einem höheren Ergebnis - oder es tritt ein noch unwahrscheinlicherer Fall ein.

Carlos Queiroz, der portugiesische Trainer der Iraner, richtete vor dem Match eine Kampfansage an seine Landsleute: "Bei dieser WM ist eins klar geworden: es gibt keine unschlagbaren Mannschaften", sagte der Portugiese im Interview des iranischen Staatsfernsehens vor der Partie am Montag. Sein Team wolle "Portugal ärgern und sie da treffen, wo es weh tut."

Im Parallelspiel reicht Spanien gegen die bereits ausgeschiedenen Marokkaner ein Unentschieden. Spanien-Teamchef Fernando Hierro warnte allerdings davor, die Nordafrikaner auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wir können uns nicht ausruhen und müssen hundertprozentig konzentriert sein. Marokko ist ein starker Gegner."

Ausscheiden können die Spanier nur, wenn sie gegen Marokko verlieren und der Iran im anderen Spiel punktet.