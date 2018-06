In Teil zwei der Talkrunde auf schauTV stand am Freitag Eva Glawischnig-Piesczek Rede und Antwort. Die ehemalige Bundessprecherin der Grünen und heutigen Managerin im Novomatic-Konzern zeigte sich begeistert von der russischen WM-Eröffnung. In ihrem Haushalt sei Fußball derzeit das Gesprächsthema Nummer eins.