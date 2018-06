Von elf Spielern des FC Bayern konnte nur einer feiern

Der Kapitän bestreitet, dass es eine Spaltung im Team gebe. Eine Diskussion entbrannt ist allerdings um Thomas Müller. Fünf Tore erzielte der Bayern in Südafrika 2010, fünf Tore 2014 in Brasilien. Der WM-Torrekord von Miroslav Klose (16) wäre in Russland eigentlich in Reichweite. Doch derzeit muss Müller keine Fragen zu Rekorden beantworten. Gegen Mexiko hatte er nur 69 Ballkontakte, viele davon endeten beim Gegner. Müllers 92. Länderspiel war vielleicht sein schlechtestes. Teamchef Joachim denkt an personelle Umstellungen. Müller aus der Startelf zu nehmen, ist nicht seine erste Option. Doch ausgeschlossen ist sie auch nicht vor dem Duell mit Schweden. Im Trainingslager schuftete Müller verbissen für die richtige Turnierverfassung. Er sagt: „Es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern dass wir die falschen Dinge zur falschen Zeit machen.“