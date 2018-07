Fußball-WM: Späte Siegtreffer sind im Trend

Der späte Jubel Belgiens über das Weiterkommen im Achtelfinale gegen Japan liegt bei der WM in Russland voll im Trend. Das Tor von Nacer Chadli in der vierten Minute der Nachspielzeit war bereits der neunte Siegtreffer, der in der 90. Minute oder später gefallen ist.

Während der kompletten WM 2014 in Brasilien waren es nur acht – und dabei sind auch die Siegtore in der Verlängerung schon eingerechnet. Auch bei keiner anderen Weltmeisterschaft zuvor gab es so viele späte Siegtreffer.

Japans Teamchef Akira Nishino übte nach dem späten Verlusttor gegen die Belgier, das am Montag zum Ausscheiden seiner Mannschaft geführt hat, scharfe Selbstkritik. Für Nishino war es schlicht der falsche Plan zur falschen Zeit. „Die Spieler sind nicht die Schuldigen“, meinte der 63-Jährige. Ich gebe mir die Schuld und zweifle an meiner Taktik“, sagte er im Hinblick auf die Schlussphase, in der man einen Hauch zu viel Offensivwillen an den Tag gelegt und sich schließlich aufgrund mangelnder Eckball-Absicherung den entscheidenden Konter eingefangen hatte.