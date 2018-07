Southgates Psychotests gegen Englands Angst vor dem Elfer

Psychotests, regelmäßiges Training und fest geregelte Abläufe: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate will beweisen, dass Elfmeterschießen kein Glück ist. Ausgerechnet er, sagen viele. Southgate sieht es jedoch anders. Er will aus der schlimmsten Erfahrung seiner Karriere eine Stärke entwickelt haben, die bei der WM in Russland im Extremfall greifen soll.

"Penalties" - schon alleine das Wort treibt englischen Fans Angst und Wut in die Glieder. Sieben Mal ist die Entscheidung über das Weiterkommen in K.o.-Spielen der "Three Lions" bei einer WM oder EM im Elfmeterschießen gefallen - sechs Mal verlor England. Zuletzt fünf Mal in Folge. Kein anderes Team hat eine schlechtere Bilanz. Es ist kein Problem ausschließlich des A-Teams der Männer: Zählt man das A-Team der Frauen und die U21 bei den großen Turnieren hinzu, steht Englands Bilanz bei 2:12.