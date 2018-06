Serbien äußerte Betrugsvorwürfe und Verschwörungstheorien

Debatten in der Schweiz

In der Schweiz löste der Torjubel wegen der politischen Dimension ebenfalls Debatten aus. Nachdem sich der Schweizer Verband (SFV) hinter seine Spieler gestellt hatte, nahmen auch Politiker die beiden England-Legionäre in Schutz. "Wer die aufgeladene Stimmung miterlebt hat, kann verstehen, wenn die Emotionen mit einem Spieler durchgehen", sagte Verteidigungs- und Sportminister Guy Parmelin der Zeitung NZZ am Sonntag.

Xhaka und Shaqiri hatten ihre Gesten mit ihren großen Emotionen begründet. "Es ging hier nicht um Politik, sondern um Fußball", versicherte Shaqiri nach seinen Siegtor in der 90. Minute. Und Xhaka, dessen Vater in den 80er Jahren bei Protesten im Kosovo gegen die Zentralregierung festgenommen worden war und drei Jahre in einem serbischen Gefängnis saß, erläuterte: "Für mich war es ein ganz spezielles Spiel. Tausende Leute, Familie aus der Schweiz, aus Albanien, aus dem Kosovo haben zugesehen." Der Jubel sei keine Botschaft an den Gegner gewesen: "Das waren Emotionen pur!"

Die Schweizer erwarten eigentlich keine Sanktionen gegen das Duo. Nun beschäftigt sich die FIFA, die keine politischen Statements auf dem Platz erlaubt, aber doch mit dem Fall. Laut Regel 12 wäre wegen unsportlichem Verhalten (provozierende, höhnische und aufhetzende Gesten) eine Sperre für mindestens zwei Spiele möglich. Sollten die Spieler gesperrt werden, wäre das "ein Hammerschlag", sagte SFV-Chef Peter Gilliron am Sonntag im Schweizer Quartier in Togliatti.