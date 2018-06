Ronaldo trifft, Portugal müht sich zum Sieg gegen Marokko

Europameister Portugal hat bei der Fußball-WM in Russland seinen ersten Sieg gelandet. Die Portugiesen mühten sich gegen Marokko zu einem knappen 1:0-Sieg und übernahmen vor dem anderen Spiel der Gruppe B (Spanien - Iran, 20 Uhr im KURIER.at-Liveticker) mit vier Punkten die Tabellenführung. Für Marokko ist die zweite Niederlage gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Aus.

Das Siegestor erzielte Superstar Cristiano Ronaldo bereits in der 5. Spielminute per Kopf. Nach seinem Dreierpack in der Auftaktpartie gegen Spanien (3:3) führt der Weltfußballer die Torschützenliste mit vier Treffern an. Außerdem stellte der 33-Jährige in Moskau eine Bestmarke auf - nach seinem 85. Länderspieltor ist er alleiniger europäischer Rekordhalter. Im Spanien-Match hatte der Real-Stürmer mit Ferenc Puskas gleichgezogen, der es in seiner Karriere auf 84 Treffer für Ungarn gebracht hatte.