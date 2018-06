England feiert gegen Panama ein Schützenfest

England hat sich nach dem zweiten Einsatz für das Achtelfinale bei der Fußball-WM in Russland qualifiziert. Angeführt von Dreifach-Torschütze Harry Kane fertigten die "Three Lions" Außenseiter Panama mit 6:1 ab. Gleichzeitig steht damit auch der Achtelfinal-Einzug von Gruppe-G-Gegner Belgien fest, das Tunesien bereits am Samstag 5:2 besiegt hatte.

John Stones eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen und sorgte für das 4:0 (40.). Dazwischen trafen Kane vom Punkt (22.), Jesse Lingard (36.) sowie abermals zweimal Kane (45.+1/Elfmeter, 62.). Der Stürmerstar von Tottenham Hotspur übernahm damit auch die Führung in der WM-Torschützenliste. Felipe Baloy erzielte in der 78. Minute das Ehrentor für Panama, das erste bei einer WM-Endrunde überhaupt.

Panama und Tunesien haben keine Chance mehr auf die K.o.-Runde. England und Belgien machen sich am Donnerstag (20.00 Uhr MESZ, KURIER.at-Liveticker) den Gruppensieg untereinander aus.