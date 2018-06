"Kein Kommentar" von FIFA zu Blatter-Besuch

Die FIFA will den bevorstehenden Besuch von Ex-Präsident Joseph Blatter bei der Fußball-WM in Russland vorab nicht bewerten. "Kein Kommentar", hieß es vom Weltverband nach der Ankündigung von Blatters Sprecher, dass dieser voraussichtlich am kommenden Dienstag auf Einladung von Kremlchef Wladimir Putin nach Moskau fliegen werde.

Der ehemalige FIFA-Chef ist derzeit für sechs Jahre gesperrt, ein Tribünenbesuch bei der WM wäre ihm damit allerdings nach derzeitiger Auslegung der FIFA-Statuten nicht untersagt. Blatter dürfte dabei voraussichtlich das gleiche Recht wie der ebenfalls verbannte Michel Platini erhalten. Die FIFA-Ethiker hatten dem Franzosen eine Erlaubnis für den Besuch von EM-Spielen 2016 erteilt, solange er dabei nicht in offizieller Funktion erscheine. Letztendlich verzichtete Platini jedoch.