"Diese Blauen haben uns wirklich reingelegt"

FRANKREICH:

L'Equipe: "Mit dem Kopf in den Sternen. Voll abgefahren. Fantastisch in der Spielbeherrschung und der Strategie, haben Les Bleus Belgien erstickt, um sich ins Finale der Weltmeisterschaft zu hieven, dank des Tors eines Helden namens Samuel Umtiti. Die Equipe Frankreichs ist im Finale. Das ist komplett verrückt. Sie hat es gemacht, als wäre es das Normalste der Welt. Leidenschaftlich, methodisch, überlegen. Les Bleus haben den Nachbarn Belgien nur bis an die Grenze des Glückes gelassen, auf der Seite der Tristesse, um sich selbst zum dritten Mal nach 1998 und 2006 für ein Finale zu qualifizieren."

Le Monde: "An den Ufern der Neva bescheren sich 'monströse' Bleus ein drittes WM-Finale. Sie haben vier Tage Zeit, sich zu erholen, einer mehr als der Gegner hat. Aber was die physische Verfassung betrifft, sind die Batterien ohnehin noch weit davon entfernt, leer zu sein."

Le Figaro: "Weltmeisterschaft 2018: Heldenhaft gegen Belgien, können Les Bleus von einem zweiten Stern träumen. Der Traum in Blau geht weiter. 20 Jahre nach den Männern von Aime Jacquet haben die Spieler von Didier Deschamps an diesem Dienstag im Herzen eines brennheißen Sommers die Wohnzimmer, Bars und Plätze in Begeisterung versetzt."

Liberation: "Ganz Blau entflammt fürs Finale. Die Blauen, 1:0-Sieger gegen ein sehr starkes belgisches Team dank eines Tores von Verteidiger Samuel Umtiti nach einem Corner, werden nun am Sonntag gegen England oder Kroatien einen zweiten Stern holen gehen, der einen zweiten Weltmeistertitel symbolisiert. Beide Teams erscheinen weniger talentiert und weniger solide als die Franzosen."