Die tragische WM-Reise eines Mexiko-Fans

In Gedanken sind Verónica, Mía und Diego immer dabei. Der Mexikaner Gilberto Martínez hatte mit seiner Familie eine Reise zur Fußball-WM nach Russland geplant, doch wenige Wochen vor dem Turnierstart kamen seine 42 Jahre alte Frau, seine sechsjährige Tochter und deren zwei Jahre älterer Bruder bei einem Autounfall in den USA ums Leben. Martínez nahm psychologische Hilfe in Anspruch und entschied sich, den WM-Traum für seine Familie zu verwirklichen.

Bei jedem Spiel der Mexikaner hat der 41-Jährige die Fan-IDs seiner Angehörigen und ein T-Shirt dabei. Vero, Diego, Mia steht in Großbuchstaben darauf und: „Siempre Conmigo“ - „Immer bei mir“.

Die Partie gegen Deutschland am mexikanischen Vatertag sei für ihn sehr schlimm gewesen, erzählt Martínez der argentinischen Zeitung Clarín. „Es gab harte Momente. Der Moment des Tores, die Hymne, als das Spiel endete.“

Auch das mexikanische Nationalteam hat schon von der besonderen Reise seines Fans erfahren. Marco Fabián vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt wendete sich in einem Twitter-Beitrag an Martínez. „Mein ganzer Respekt und meine ganze Bewunderung für Gilberto Martínez (...)“, schrieb er. „Deine Engel werden immer bei dir sein.“