Frankreich und Dänemark nach 0:0-Unentschieden im Achtelfinale

Hand in Hand sind Frankreich und Dänemark ins Achtelfinale der Fußball-WM spaziert. Die fast logische Konsequenz einer Partie mit Testspielcharakter: Im 37. Spiel der Endrunde gab es das erste 0:0. Frankreichs schon zuvor für die K.o.-Phase qualifizierte B-Elf schonte seine Kräfte, auch die Dänen ließen - begünstigt von der Entwicklung im Parallelspiel - den Nachdruck vermissen.

Im Achtelfinale trifft Frankreich am Samstag (16.00) in Kasan auf den Zweiten der Gruppe D, der voraussichtlich aus dem Trio Nigeria (3 Punkte), Island oder Argentinien (je 1) ermittelt wird. Dänemark bekommt es am Sonntag (20.00) in Nischni Nowgorod mit dem Sieger der Gruppe D zu tun, der voraussichtlich Kroatien (6) heißen wird.