Frankreich feiert den Titel - allen voran der Präsident

Konfetti-Regen, Sieges-Schreie und blau-weiß-roter Rauchfackel-Dunst: Nach dem Abpfiff in Moskau gab es in Paris kein Halten mehr, Zigtausende Menschen jubelten auf den Straßen über Fußball-Weltmeister Frankreich. In Kroatien herrschte hingegen Fassungslosigkeit. Und in Moskau sorgte ein Platzregen bei der Siegerehrung für alles Gute von oben.

Binnen Minuten nach Abpfiff der Partie gegen Kroatien strömten Zigtausende Fußballfans auf die Champs-Elysses und verwandeln sie in eine Feiermeile voller Frankreich-Fahnen. "Dieser Sieg macht mich so stolz", sagte eine Feiernde auf dem Prachtboulevard. "Diese Weltmeisterschaft hat uns alle zusammengeschweißt." Überall war der Sprechchor "On est les champions" ("Wir sind die Champions") zu hören. Die Polizei sperrte den Bereich um den Prachtboulevard bereits während des Spiels vorsorglich großräumig für Autos. Die größten Jubelfeiern gab es in einer Fanzone mit 90.000 Menschen vor dem Eiffelturm. In der Kathedrale Notre-Dame läuteten zu Ehren der "Equipe Tricolore" die Glocken.