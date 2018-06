Flugzeug des saudi-arabischen Nationalteams fing Feuer

Die Fußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens hat auf dem Weg zum zweiten Gruppenspiel in Rostow einen Schockmoment erlebt. Auf dem Flug nach Rostow, wo das Team am Mittwoch auf Uruguay trifft, kam es zu einem Brand an einem Flügel des Flugzeugs.

In den sozialen Medien kursierten Videos des Zwischenfalls. In einem Statement des Fußballverbands hieß es: „Das Flugzeug ist vor wenigen Minuten auf dem Flughafen von Rostow gelandet. Alle Mitglieder der Delegation fahren nun in Sicherheit zu ihrer Unterkunft.“ Es habe sich um „eine kleine technische Fehlfunktion in einem Triebwerk“ gehandelt.

Die Spieler filmten sich, als sie die Maschine verließen. Saudi-Arabien hatte sein Auftaktspiel 0:5 gegen Gastgeber Russland verloren und trifft nun am Mittwoch auf den Gruppenfavoriten Uruguay.