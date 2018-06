FIFA-Präsident Infantino: "Ab morgen wird Russland erobert"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am Mittwochvormittag den Kongress des Fußball-Weltverbands mit einem Dank an den WM-Gastgeber eröffnet. "Russland bringt den Mythos der Unbesiegbarkeit mit sich. Aber die Breaking News von heute sind, dass Russland ab morgen erobert werden wird", sagte der FIFA-Chef am Mittwoch im Expocenter von Moskau. "Russland wird vom Fußball erobert werden."

Infantino dankte zum Auftakt ausdrücklich Russlands Präsident Wladimir Putin, der auch beim Treffen von 210 FIFA-Mitgliedsländern erwartet wurde. Für die WM (14. Juni bis 15. Juli) versprach Infantino das "schönste Event, das die Welt jemals gesehen hat".

Beim Kongress steht die Wahl des Gastgebers der WM 2026 im Fokus. Die gemeinsame Bewerbung von USA, Kanada und Mexiko geht als Favorit in das Duell mit Marokko. Der ghanaische Verband ist wegen des Rückzugs seines Präsidenten im Zuge eines Korruptionsskandal nicht beim Kongress vertreten.