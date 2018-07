Festtagsstimmung und bange Fragen in Kroatien

Noch einmal bebte es ordentlich. Kroatiens Fußballer, die sich auf der Plattform eines offenen Stockbusses vom Flughafen in die Zagreber City kutschieren ließen, wurden gefeiert, als hätten sie das WM-Finale gegen die Franzosen gewonnen. Auf dem Hauptplatz begrüßte sie ein wogendes Menschenmeer mit Schachbrett-Muster. Viele Kroaten waren am Montag mit ihren Fan-Shirts zur Arbeit gekommen. Andere bekamen frei.

16. Juli 2018, inoffizieller Feiertag: Aus mehreren Städten waren Sonderzüge in die Hauptstadt gekommen. Die Kroatischen Eisenbahnen boten erneut jede Fahrt zum halben Preis an. Großes Kino unter der Regie des Theaterregisseurs Kreso Dolencic, und noch einmal Spannung für die Seismologen in der Zagreber Oberstadt: Schon beim Halbfinal-Tor von Mario Mandzukic gegen die Engländer konnten sie ihren Sensoren kaum trauen: Die Erde hatte gleich an mehreren Orten Kroatiens zart gebebt, unter allen großen Public-Viewing-Zonen.