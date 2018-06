Favoriten unter Druck: Gelingt der Rollenwechsel?

Vor der WM waren in der Gruppe H Polen und Kolumbien die klaren Favoriten auf den Aufstieg. Nach dem enttäuschenden Auftakt wird das direkte Duell zur Nervenschlacht: Gut möglich, dass der Verlierer bereits die Rückflug-Tickets buchen kann. Denn sowohl Senegal (2:1 gegen Polen) wie auch Japan (2:1 gegen Kolumbien) sind mit breiter Brust und drei Punkten Vorsprung in einem unerwarteten Vorteil.

Polens Kapitän Robert Lewandowski hatte die Kolumbianer vor dem Turnier als stärkstes Team der Gruppe bezeichnet. Helfen könnte ab 21 Uhr ein Lewandowski in Topform. Aber ist die beim Bayern-Star in Sichtweite? Nach seinem schwachen WM-Debüt war der Stürmer in der Heimat in die (ungewohnte) Kritik geraten.