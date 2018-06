Erste Macken am WM-Image: Spott für Fast-Rotsünder Ronaldo

Ziegenbärtchen brachte kein Glück

Dass es nicht in einem Fiasko für den 33-jährigen Ronaldo endete, hatte er zum einen Kunstschütze Ricardo Quaresma zu verdanken, der sein Team mit einem Traumtor in Führung gebracht hatte (45.). Tor Nummer fünf der Portugiesen bei der WM, Tor Nummer eins, das nicht Ronaldo erzielte. Bedanken konnte sich Ronaldo aber auch beim Schiedsrichtergespann. Nur Gelb gab es für seine Aktion in der 81. Minute, ein vermeintlicher Ellenbogenschlag gegen Morteza Pouraliganji. „Ellenbogen bedeutet Rot. So lauten die Regeln“, wetterte Irans portugiesischer Trainer Carlos Queiroz. Es mache keinen Unterschied, ob der Schlag von Ronaldo komme oder einem anderen Spieler.

Per Videobeweis hatte Ronaldo vorher die Chance auf seinen fünften WM-Treffer serviert bekommen. Er scheiterte aber an Torwart Alireza Beiranvand (53.). Das noch eher spärlich sprießende Ziegenbärtchen brachte Ronaldo diesmal kein Glück. Auch ansonsten kam der Angreifer kaum zum Abschluss. „Wir haben sichergestellt, dass der Ball dieses Fußballgenie nicht erreicht“, sagte Queiroz. Er weiß, wie man auch einen wie Ronaldo weitgehend neutralisieren kann: Queiroz trainierte ihn von 2008 bis 2010 in der Nationalmannschaft.