England träumt vom WM-Titel: "Sind noch nicht fertig"

Gerade das starke Kollektiv der Schweden hatte England in der Vergangenheit oft Mühe bereitet. In den jüngsten 15 Aufeinandertreffen beider Teams fuhren die Engländer nur zwei volle Siege ein. "Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der eine klare Identität hat und dessen Geschlossenheit früher zu viel für uns war", erklärte Southgate. Am Samstag hat sich der Spieß gewissermaßen umgedreht. Auch seine Elf habe mittlerweile ein klares Profil entwickelt. Ein Großteil der Mannschaft kennt sich bereits aus der Nachwuchszeit, das schweißt zusammen.

"Müssen uns weiterhin verbessern"

Trotz des viel umjubelten Halbfinaleinzugs wartet noch viel Arbeit auf das englische Team, der Trainer will sich davon gar nicht ausnehmen. "Wir müssen uns weiterhin verbessern, die Spieler und der Betreuerstab. Das betrifft nicht nur mich." Bei der Weltmeisterschaft unter den besten vier zu sein, bedeute noch nicht, auch zu den vier stärksten Mannschaften der Welt zu zählen. "Das müssen wir erst unter Beweis stellen", konstatierte der Coach.

Kane, der die Torschützenliste mit sechs Treffern anführt, will den Triumphzug in Russland fortsetzen. "Jetzt wollen wir es mit den Jungs auch bis zum Ende durchziehen. Es ist eine lange Zeit her, dass England bei einem großen Turnier so weit gekommen ist." Die Leistung gegen Schweden sei trotz des hohen Drucks hervorragend gewesen. Um gegen Kroatien ins Endspiel einzuziehen, ist abermals eine Top-Performance notwendig. "Wir wissen, dass uns ein hartes Spiel erwartet, aber wir sind zuversichtlich."

Im Halbfinale im Moskauer Luschniki-Stadion am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ/live ORF eins) wollen dann auch mehr englische Fans in Russland dabei sein. Nach Samara verirrten sich nur rund 3.500 Anhänger. Dabei hätten die Leistungen von Englands neuen Fußball-Helden deutlich mehr Rückendeckung verdient. "Wir spüren aber auch die Unterstützung in der Heimat. Das tut uns sehr gut", sagte Dele Alli, der gegen die Nordeuropäer in der 59. Minute für die Entscheidung sorgte.