England feiert, aber Fans vor Ort bleiben bisher aus

Englands größter Triumph auf WM-Ebene seit 28 Jahren hat für Jubel bei den Fans der Three Lions gesorgt. In der Heimat wurde das 2:0 gegen Schweden am Samstagabend in den Pubs und auf öffentlichen Plätzen ausgiebig gefeiert, in Samara stimmten die Anhänger der Three Lions auch noch lange nach Schlusspfiff ihre Lieder an. Die englische Fan-Schar war jedoch überschaubar.

Beim ersten WM-Viertelfinale Englands seit zwölf Jahren waren nur rund 3.500 Fans der Nationalmannschaft dabei. Die FIFA habe offiziell nur 1.600 Karten an England-Fans abgesetzt, vermeldete eine BBC-Reporterin. Anhänger aus England haben ihrem Ruf zum Trotz bei der WM in Russland insgesamt deutlich weniger Karten (34.235) gekauft als beispielsweise jene aus Deutschland (71.687) oder Kolumbien (68.667).