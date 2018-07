England: Der Bierdusche folgte die Ernüchterung

Stolz, Stolz, Stolz

Eines deutete er mit seiner Mannschaft bei den Auftritten in Russland aber an, und das nicht nur, weil England auch seinen Elfmeter-Fluch endlich besiegte: Der zweite WM-Titel nach 1966 ist längst nicht mehr so weit weg, wie sich das in vielen Jahren vorher anfühlte. „Ihr habt eine unglaubliche WM gespielt, Geschichte geschrieben und uns Fans etwas gegeben, an das wir glauben können. Und wir wissen: Da wird noch mehr kommen von dieser englischen Mannschaft“, schrieb Prinz William.

Und so will Southgate seine am Boden zerstörte Mannschaft auch für das Selbstüberwindungsspiel um Platz drei am Samstag in St. Petersburg aufbauen: „Wir wollen eine Leistung voller Stolz zeigen. Das ist immer so, wenn wir dieses Trikot tragen.“ Auch wenn Southgate weiß: „Es ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe, jeden mental dort wieder hinzubringen.“