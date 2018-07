Die Post-Zlatan-Ära: Die Schweden sind Gott los

Zlatan Ibrahimovic ist in Schweden in aller Munde, schließlich hat er seit 2012 offiziell sein eigenes Verb. „Zlatanera“ („zlatanieren“) bedeutet so viel wie dominieren. Der fast 37-Jährige zlataniert auch nach seinem Wechsel in die USA mit lockeren Sagern die Schlagzeilen. „Los Angeles, welcome to Zlatan“, war eine erste Wuchtel. Eine zweite war: „Jetzt hat L.A. einen Gott und einen König.“ König ist LeBron James, der Superstar, der künftig bei den Lakers Basketball spielen wird. Und Gott kickt schon seit März bei Galaxy.