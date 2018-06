Deutschlands fünf Endspiele bis zum Titel

In Endlosschleife flimmerte das Kroos-Tor auf dem Nachtflug nach Moskau und dem anschließenden Familientag über die Smartphones der deutschen Spieler. Erst im Morgengrauen traf der Teamtross im Stammquartier in Watutinki nahe Moskau ein, erst am frühen Abend gab es eine leichte Regenerationseinheit.

„Ich werde mir das mindestens tausendmal anschauen“, sagte Mats Hummels. Ein Drittel der deutschen Einwohner, 27,48 Millionen, hatten die Partie im Sender ARD live verfolgt, in Österreich waren es nach der Pause fast 1,3 Millionen.

Fest steht: Titelverteidiger Deutschland ist plötzlich wieder drin im Turnier, hat ein erstes Endspiel gegen das frühe Aus gewonnen. Bewahren sie in den nächsten fünf Endspielen die Nerven, dann haben sie den Titel verteidigt – als erstes Team seit Brasilien 1962.

„Deutschland, das alte Deutschland, das Team, das die meisten Triumphe einfährt, wenn es so aussieht, als liege es im Sterben, ist wieder auferstanden“, schrieb pathetisch die spanische Tageszeitung El Pais. „Es war pure Erleichterung in der Kabine“, berichtete Stürmer Timo Werner. „Jeder, der reingekommen ist, hat geschrien. Mir sind auch auf dem Platz fast schon die Tränen gekommen beim 2:1, weil es einfach so geil war.“