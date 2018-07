Der finale WM-Kater im Netz: "Nur Putin aus Zucker"

Für Aufsehen sorgte auch die spektakuläre Flitzer-Protestaktion der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot. Vier als russische Polizisten verkleidete Aktivisten rannten in der zweiten Halbzeit auf das Spielfeld und sorgten damit für eine kurze Unterbrechung. Pussy Riot ließ wenig später über Facebook verlauten, die Aktivisten gehörten zu der kremlkritischen Gruppe. Die Aktion verknüpften sie mit politischen Forderungen. Ein Video in Internet von einem angeblichen Polizeiverhör löste in dem Zusammenhang Kritik aus.