Der Abschied des Königs: Spaniens Ballgeschiebe ist out

Barcelona-Legende Iniesta erklärte nach dem Ausscheiden seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. „Ein wundervoller Zauber ist verflogen. Manchmal kommt das Ende nicht so, wie du es dir erträumt hättest“, sagte der 34-Jährige. Zumindest in seinem Fall endete sein letzter Ballkontakt im Teamdress mit einem Tor. Er verwandelte den ersten Elfer für Spanien, am Ende aber gewann Russland das Elferschießen.

Der neue Ballverteiler steht längst fest: Rund um Isco soll die neue Mannschaft aufgebaut werden. „Der Geiger der Titanic“, schrieb Marca über den Hochbegabten von Real Madrid. Spanien spielte 1137 Pässe, von denen 91 Prozent ankamen, die Russen brachten von 285 Pässen nur 71 Prozent an den eigenen Mann. Und am Ende stieg Russland noch auf. Das spanische Passspiel ist im Achtelfinale zum brotlosen Ballgeschiebe verkommen. Es waren Querpässe ohne Ziel und oft auch ohne Sinn. Es waren keine Iniesta-Pässe. In den besten Zeiten des spanischen Fußballs in der jüngeren Geschichte mit drei Titeln zwischen 2008 und 2012 stand Iniesta zusammen mit Xavi Hernández für das erfolgreiche Tiki-Taka-Spiel. Die Kugel kreiselte und kreiselte – und meistens war es Iniesta, der den entscheidenden Pass spielte, der die Abwehrreihe zerschnitt und das schöne Spiel auch zu einem siegreichen machte. „Ein Adiós zum Heulen. Spanien war vom ersten Tag an nicht wiederzuerkennen“, kritisierte Marca.