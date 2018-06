Bitte kein 0:8 mehr - Kahn soll saudische Goalies WM-fit machen

Nachhaltiges Projekt

Der frühere Nationaltorhüter ist vorerst bis nach der WM Tormann-Ausbilder des Verbandes. „Es ist ein nachhaltiges Projekt, das auf fünf bis acht Jahre ausgelegt ist“, sagte er der Bild-Zeitung. „Es geht darum, zu gestalten und langfristig unsere Philosophie des Torwartspiels zu lehren. Aber auch darum, die aktuellen Torhüter für die WM 2018 fit zu machen.“

Das Sportministerium erklärte bei der Verkündung der Zusammenarbeit im vergangenen Herbst stolz, man wolle „eine Generation herausragender Fußballer in diesem populären Sport ausbilden“. Dafür wurde eigens die „Oliver Kahn International Academy“ gegründet. Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi lobte Kahn am Donnerstag in den höchsten Tönen. „Er macht sehr gute Arbeit“, sagte Pizzi an seinem 50. Geburtstag: „Wir sind dankbar für jede Form von Hilfe, die wir von ihm bekommen und profitieren sehr von seinem Wissen und seiner Erfahrung.“

Dass die Saudis die Vorrunde überstehen, ist in der Gruppe mit Gastgeber Russland, gegen den sie am 14. Juni das Eröffnungsspiel bestreiten, Ägypten und Uruguay fraglich: Als 67. sind sie in der FIFA-Weltrangliste der zweitschwächste WM-Teilnehmer nach Russland, das auf Rang 70 geführt wird.