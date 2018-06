Behrami: Doppeladler-Jubel wird "nicht mehr passieren"

Der umstrittene Doppeladler-Jubel von Schweizer Spielern beim Sieg gegen Serbien im Rahmen der Fußball-WM wird sich aus Sicht von Vize-Kapitän Valon Behrami nicht wiederholen. "Das wird in Zukunft nicht mehr passieren, weil solch ein besonderes Spiel nicht mehr vorkommen wird", sagte der 33-Jährige am Dienstag in Nischni Nowgorod.

Der Fall sein nun abgeschlossen. "Uns geht es in erster Linie um den Fußball. Darum sind wir hier", sagte der Mittelfeldspieler. Die Mannschaft sei mit dem Thema "auch mitunter ein bisschen scherzhaft umgegangen".