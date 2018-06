Anpfiff: Die WM-Stars an der Pfeife

Sie kommen aus aller Herren Länder, verdienen das wenigste Geld und treffen vermutlich doch die wichtigsten Entscheidungen bei dieser Weltmeisterschaft: die Schiedsrichter. Und sie werden immer mehr. 98 aktive Unparteiische hat die FIFA für das Turnier in Russland nominiert. 35 Schiedsrichter und 63 Assistenten. Der Großteil von ihnen kommt mit zehn Referees und 20 Assistenten aus Europa. Doch wie gewohnt sind auch einige Exoten am Werk. Am ehesten trifft dies wohl auf den 38-jährigen Norbert Hauata aus Tahiti und seinen Assistenten Tevita Makasini aus Tonga zu. Ozeanien stellt auch noch ein Trio aus Neuseeland.

Aus Afrika kommen sechs Referees und zehn Assistenten. Jean-Claude Birumushahu hat es bereits zu seiner zweiten WM geschafft. Der Unparteiische aus Burundi stand bereits 2014 in Brasilien an der Linie. Für ihn zahlt sich der Ausflug nach Russland auch aus finanzieller Sicht aus: In seiner Heimat beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen 270 Dollar. Brutto. Bei der WM wird er ein Vielfaches davon verdienen, 20.000 Euro Grundgehalt und 1600 Euro pro Spiel erhalten Assistenten beim diesjährigen Turnier.