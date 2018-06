Anführer, Taktgeber, Goalgetter: Hazards Reifeprüfung

Wenn es einmal nicht läuft, kann man dreierlei tun:

a) gut zureden,

b) ignorieren oder

c) wachrütteln.

Eden Hazard, Denker, Lenker und Anführer im belgischen Spiel, tendiert eher zu Lösung c), wie er es schon im Auftaktspiel der Roten Teufel gegen Panama gezeigt hat. Stürmer Romelu Lukaku hatte in der ersten Halbzeit wenig von seinem wuchtigen Spiel gezeigt, auch deshalb ging es mit einem 0:0 in die Kabine – und dort dann zur Sache. „Es ist nicht einfach, mit einem Mann weniger zu spielen. Ich habe ihm zur Halbzeit gesagt, dass wir ihn brauchen“, berichtete Kapitän Hazard nach dem 3:0-Sieg mit zwei Treffern des belgischen Rekord-Goalgetters.

Eine Maßnahme, die beim Teamchef auf Zustimmung stößt. „Mein Team kritisiert nicht, sondern tauscht Standpunkte aus“, sagte der Spanier Roberto Martínez vor dem zweiten Spiel der Belgier am Samstag (14 Uhr MESZ/live ORFeins) gegen Tunesien. Er selbst hatte Eden Hazard auf den Chefposten befördert und Abwehrchef Vincent Kompany entmachtet, und er trennte Kevin De Bruyne und Hazard im Zentrum. Ersterer spielte danach in der Mitte und für Martínez’ Geschmack oft zu defensiv, Hazard als Linksaußen immer in unmittelbarer Nähe zum Tor.